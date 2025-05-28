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Общество

Канатную дорогу в Бишкеке планируют построить до 2028 года

Канатную дорогу в Бишкеке планируют построить до 2028-го. Об этом говорится в проекте программы социально-экономического развития города на 2026-2028 годы.

Строительство предполагает соединение проспекта Жибек Жолу с Южной магистралью, создание маршрута протяженностью около 6 километров и обслуживание от 50 тысяч до 100 тысяч пассажиров в день.

Канатная дорога станет экологически чистым и эффективным решением для улучшения транспортной инфраструктуры в условиях плотной городской застройки, рассчитывают в мэрии.

Отмечается, что проект способствует стимулированию экономического роста через создание рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации канатной дороги, а также за счет привлечения туристов. Кроме того, новый вид транспорта улучшит качество жизни горожан благодаря удобству и комфорту.

Срок реализации проекта — 2025-2028 годы.

Оценочная стоимость — 70 миллионов евро за счет инвестора.

В начале 2024-го сообщалось, что в эксплуатацию канатную дорогу могут сдать в третьем квартале 2025 года. Однако пока завершена только разработка ТЭО строительства, на что выделили $300 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330599/
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