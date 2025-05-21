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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Большая часть водопроводных и канализационных сетей Бишкека требует замены

Большую часть водопроводных и канализационных сетей в Бишкеке построили в 1960-1990-х годах, и они требуют замены. Об этом говорится в проекте программы социально-экономического развития столицы на 2026–2028 годы, вынесенном на общественное обсуждение.

В документе отмечается, что около 80 процентов сетей эксплуатируют более 40 лет при нормативном сроке 25 лет. Ежегодно меняют лишь 10-15 километров водопроводных и 0,7-1 километр канализационных сетей.

Необходимо заменить 500 километров водопровода и 230 километров канализации.

Уточняется, что в столице около 240 километров сетей, построенных без разрешительных документов методом «ашар». 136,6 километра из них не соответствуют стандартам безопасности и требуют замены.

В рамках административно-территориальной реформы (АТР) в населенных пунктах, переданных городу Бишкеку, используется 65 локальных водозаборов, большинство из которых не соответствует санитарным нормам по химическим и бактериологическим показателям. Требуется провести улучшение качества воды, что крайне важно для здоровья населения.

«Проблема водоснабжения обостряется в связи с передачей городу населенных пунктов в рамках АТР и строительством крупных жилых комплексов с современными объектами социально-культурного и спортивно-развлекательного характера, что влечет повышенное водопотребление. В новых границах Бишкека строительство объектов, в том числе крупных комплексов, ведется хаотично, без утвержденной градостроительной документации, без перспективного инженерно-технического обеспечения. Неполный охват населения приборами учета питьевой воды с дистанционной передачей данных снижает эффективность управления системой водоснабжения», — говорится в проекте программы.

По данным разработчиков, Бишкек снабжается питьевой водой из 37 водозаборов.

Основным источником водоснабжения столицы является Орто-Алышский водозабор, подающий более 40 процентов питьевой воды. Эксплуатируются 334 артезианские скважины глубиной 160-250 метров.

Согласно справке-обоснованию, очередной трехлетний период программы социально-экономического развития является основой для формирования проекта местного бюджета на следующие три года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329868/
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