Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека

Летний зной особенно обнажает проблемы озеленения в столице Кыргызстана. Пройти пешком по многим улицам становится настоящим испытанием — не осталось ни деревца, которое бы давало спасительную тень.
Уже не город-садВ советское время Бишкек считался одним из самых зеленых городов региона.
На одного человека приходилось около 27 квадратных метров территорий общего пользования (парков и скверов) при норме 21 квадрат. До административно-территориальной реформы этот показатель составлял лишь 3,5-4 квадратных метра на человека. После АТР таких расчетов пока не проводили.
Согласно исследованию ОФ «Инициатива «Арча» на основе спутниковых снимков, только с 2014 по 2021 год общая площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась на 20 процентов. Тысячи жителей не имеют доступа к озелененным территориям в пешей доступности (до 500 метров). Добраться до парков можно на транспорте, но не всегда это удобно, особенно семьям с детьми.
По словам эксперта-эколога Дмитрия Переяславского, парки являются важным социальным объектом, где люди могут общаться, заниматься спортом, отдыхать. Отсутствие доступа к ним порождает социально-экологическое неравенство.
Бишкек — крупный город, и у нас должна быть норма около 10 квадратных метров территорий общего пользования на человека.Дмитрий Переяславский
К сокращению зеленых насаждений привела уплотнительная застройка, морально и физически устаревшая ирригационная система, отсутствие должного ухода за растениями.
Ситуация не проста и сейчас: бульвары засыхают, деревья вырубают, ресурсов не хватает и на многолетние цветы.
Насекомые тоже не дремлютПо оценке специалистов, сейчас примерно 35 процентов дубов подвержены воздействию минирующего пилильщика. Этот вид насекомых поражает молодые листья, прокладывая в них ходы, что приводит к их засыханию и осыпанию.
«Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, полностью искоренить вредителя не удается, поскольку его жизненный цикл связан с климатическими условиями и особенностями городской экосистемы», — отмечают в МП «Бишкекзеленстрой».
Усачи проделывают отверстия в коре и древесине, что нарушает питание дерева и может привести к его гибели. Особенно остро проблема стоит в парке «Молодежный» на бульваре Махатмы Ганди, где часть карагачей уже повреждена.
Биологи говорят, что кроме как уничтожения больных деревьев, других мер борьбы с усачом пока нет. По словам представителей МП «Бишкекзеленстрой», на месте наблюдают и планируют мероприятия по санитарной обработке и замене пострадавших деревьев.
Нужно понимать, что замена в первое время не будет полноценной — убирают взрослые деревья, а высаживают молоденькие саженцы, у которых есть высокий риск засохнуть.
Местные власти проблему признают«Расширение площадей застройки и инфраструктурные изменения, связанные с развитием градостроительства и ростом населения, привели к значительному сокращению территорий парков, скверов, рощ, озелененных территорий микрорайонов, жилых кварталов, уличных зеленых насаждений.
Большая часть городских деревьев деградирована в результате естественного старения, плохой экологии, болезней и вредителей, что снижает природоохранные и оздоровительные функции зеленых насаждений и приводит дефициту мест повседневного отдыха горожан», — говорится в проекте программы социально-экономического развития города Бишкека на 2026–2028 годы.
Все это в условиях сухого климата приводит к ухудшению микроклимата города, повышению загазованности и запыленности воздуха, увеличению загрязнения почвы и в целом к отрицательным последствиям для здоровья горожан.
Они выделяют и другие проблемы:
- изношенность и недостаточность ирригационных сетей;
- несвоевременный и неполный уход за зелеными насаждениями;
- недостаточное количество парковых зон и их неравномерное размещение на территории города.
Проектом предусмотрены возможные меры по улучшению ситуации:
- увеличение площади зеленого фонда города;
- улучшение полива зеленых насаждений;
- механизация производства работ по содержанию зеленых насаждений;
- расширение и восстановление ирригационных сетей;
- бурение новых поливочных скважин.
Меньше газонов, больше кустовДмитрий Переяславский отмечает, что основное озеленение и открытие парков в последнее время идет на юге города.
«Карманные парки должны находиться равномерно по всему городу. Для этого важно резервировать потенциальные территории для создания зеленых зон в Бишкеке. Даже если нет финансов на озеленение сейчас, то, по крайней мере, придать юридический статус территории — будущий парк/сквер», — заметил он.
Кроме того, эколог остановился на правилах придорожного озеленения — оно должно быть трехъярусным: травы, кустарники, деревья.
Деревья в городских условиях не только вырабатывают кислород, но, прежде всего, снижают температуру.Дмитрий Переяславский
Мало кто хочет ходить по раскаленным тротуарам, все больше людей отдает предпочтение личному авто с кондиционером, чтобы доехать до магазина, парикмахерской, кафе или рабочего офиса. В итоге это еще больше усугубляет проблему пробок на столичных дорогах.
Он добавил, что муниципальные службы стали предпочитать газоны, отказываясь от кустарников.
Он подчеркнул, что в городской среде необходимо сажать более засухоустойчивые растения, которые требуют меньше ухода.
К примеру, карагач или вяз улавливает самое большое количество пыли, но они не особо привлекателен для озеленителей. При этом в Бишкеке активно сажают туи и березы, которые потребляют много воды.
«Ну и об ирригации нужно подумать. Арычная система — наша традиционная система орошения и транспортировки воды. Вода в арыках снижает температуру, с одной стороны, это хорошо. С другой — арычная система не эффективно распределяет воду. Бывает, что в южных районах воды много, а до центра она не доходит. «Зеленстрой» строит планы по бурению новых скважин, но все ресурсы надо использовать с умом и помнить — потомкам тоже что-то нужно оставить», — заметил Дмитрий Переяславский.