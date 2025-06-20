Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека

Летний зной особенно обнажает проблемы озеленения в столице Кыргызстана. Пройти пешком по многим улицам становится настоящим испытанием — не осталось ни деревца, которое бы давало спасительную тень.

Фото 24.kg. Пройти пешком по многим улицам в жару становится настоящим испытанием

Уже не город-сад

В советское время Бишкек считался одним из самых зеленых городов региона.

На одного человека приходилось около 27 квадратных метров территорий общего пользования (парков и скверов) при норме 21 квадрат. До административно-территориальной реформы этот показатель составлял лишь 3,5-4 квадратных метра на человека. После АТР таких расчетов пока не проводили.

Согласно исследованию ОФ «Инициатива «Арча» на основе спутниковых снимков, только с 2014 по 2021 год общая площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась на 20 процентов. Тысячи жителей не имеют доступа к озелененным территориям в пешей доступности (до 500 метров). Добраться до парков можно на транспорте, но не всегда это удобно, особенно семьям с детьми.

По словам эксперта-эколога Дмитрия Переяславского, парки являются важным социальным объектом, где люди могут общаться, заниматься спортом, отдыхать. Отсутствие доступа к ним порождает социально-экологическое неравенство.

Бишкек — крупный город, и у нас должна быть норма около 10 квадратных метров территорий общего пользования на человека. Дмитрий Переяславский

К сокращению зеленых насаждений привела уплотнительная застройка, морально и физически устаревшая ирригационная система, отсутствие должного ухода за растениями.

Ситуация не проста и сейчас: бульвары засыхают, деревья вырубают, ресурсов не хватает и на многолетние цветы.

Насекомые тоже не дремлют

По оценке специалистов, сейчас примерно 35 процентов дубов подвержены воздействию минирующего пилильщика. Этот вид насекомых поражает молодые листья, прокладывая в них ходы, что приводит к их засыханию и осыпанию.

«Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, полностью искоренить вредителя не удается, поскольку его жизненный цикл связан с климатическими условиями и особенностями городской экосистемы», — отмечают в МП «Бишкекзеленстрой».

Около 25 процентов тополей и карагачей страдают от других видов стволовых вредителей, включая усачей.

Усачи проделывают отверстия в коре и древесине, что нарушает питание дерева и может привести к его гибели. Особенно остро проблема стоит в парке «Молодежный» на бульваре Махатмы Ганди, где часть карагачей уже повреждена.

Биологи говорят, что кроме как уничтожения больных деревьев, других мер борьбы с усачом пока нет. По словам представителей МП «Бишкекзеленстрой», на месте наблюдают и планируют мероприятия по санитарной обработке и замене пострадавших деревьев.

Нужно понимать, что замена в первое время не будет полноценной — убирают взрослые деревья, а высаживают молоденькие саженцы, у которых есть высокий риск засохнуть.

Местные власти проблему признают

При этом с увеличением количества автомобильного транспорта растут объемы вредных выбросов, повышается степень загрязненности воздушного бассейна и почвы.

«Расширение площадей застройки и инфраструктурные изменения, связанные с развитием градостроительства и ростом населения, привели к значительному сокращению территорий парков, скверов, рощ, озелененных территорий микрорайонов, жилых кварталов, уличных зеленых насаждений.

Большая часть городских деревьев деградирована в результате естественного старения, плохой экологии, болезней и вредителей, что снижает природоохранные и оздоровительные функции зеленых насаждений и приводит дефициту мест повседневного отдыха горожан», — говорится в проекте программы социально-экономического развития города Бишкека на 2026–2028 годы.

Все это в условиях сухого климата приводит к ухудшению микроклимата города, повышению загазованности и запыленности воздуха, увеличению загрязнения почвы и в целом к отрицательным последствиям для здоровья горожан.

Масштабы работ по озеленению не соответствуют росту города и его населения, что заметно ухудшает микроклимат и общее экологическое состояние столицы, не скрывают чиновники.

Они выделяют и другие проблемы:

изношенность и недостаточность ирригационных сетей;

несвоевременный и неполный уход за зелеными насаждениями;

недостаточное количество парковых зон и их неравномерное размещение на территории города.

Проектом предусмотрены возможные меры по улучшению ситуации:

увеличение площади зеленого фонда города;

улучшение полива зеленых насаждений;

механизация производства работ по содержанию зеленых насаждений;

расширение и восстановление ирригационных сетей;

бурение новых поливочных скважин.

Меньше газонов, больше кустов

Дмитрий Переяславский отмечает, что основное озеленение и открытие парков в последнее время идет на юге города.

«Карманные парки должны находиться равномерно по всему городу. Для этого важно резервировать потенциальные территории для создания зеленых зон в Бишкеке. Даже если нет финансов на озеленение сейчас, то, по крайней мере, придать юридический статус территории — будущий парк/сквер», — заметил он.

Кроме того, эколог остановился на правилах придорожного озеленения — оно должно быть трехъярусным: травы, кустарники, деревья.

Деревья в городских условиях не только вырабатывают кислород, но, прежде всего, снижают температуру. Дмитрий Переяславский

Мало кто хочет ходить по раскаленным тротуарам, все больше людей отдает предпочтение личному авто с кондиционером, чтобы доехать до магазина, парикмахерской, кафе или рабочего офиса. В итоге это еще больше усугубляет проблему пробок на столичных дорогах.

«Также зеленые насаждения дают тень, улавливают пыль и снижают уровень шумового загрязнения. Кроме того, они выделяют фитонциды (обеззараживающие вещества). В условиях уплотнительной застройки, высокой численности населения, большого количества транспорта и пробок на дорогах к озеленению надо относиться не только как к эстетическому образу города, а выводить на первый план экологические функции. Растения должны быть более устойчивыми и улучшать экологию в Бишкеке. Других методов снижения температуры в городе, кроме как через растения, пока нет», — отметил Дмитрий Переяславский.

Он добавил, что муниципальные службы стали предпочитать газоны, отказываясь от кустарников.

«Газоны требуют частого полива (что в условиях нехватки воды является большой роскошью) и регулярных покосов. В странах с высокой влажностью воздуха не такое большое количество пыли, как в нашем сухом климате. У нас пыль очень вредна, поскольку обостряет респираторные и аутоиммунные заболевания. Нам нужны кусты живой изгороди — они защищают от пыли и шума», — пояснил эколог.

Он подчеркнул, что в городской среде необходимо сажать более засухоустойчивые растения, которые требуют меньше ухода.

Это может быть айлант, акация, сумах, карагач, клен. В парковых зонах можно сажать абрикосы, тутовники, ясень.

К примеру, карагач или вяз улавливает самое большое количество пыли, но они не особо привлекателен для озеленителей. При этом в Бишкеке активно сажают туи и березы, которые потребляют много воды.

«Ну и об ирригации нужно подумать. Арычная система — наша традиционная система орошения и транспортировки воды. Вода в арыках снижает температуру, с одной стороны, это хорошо. С другой — арычная система не эффективно распределяет воду. Бывает, что в южных районах воды много, а до центра она не доходит. «Зеленстрой» строит планы по бурению новых скважин, но все ресурсы надо использовать с умом и помнить — потомкам тоже что-то нужно оставить», — заметил Дмитрий Переяславский.