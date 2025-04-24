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Общество

Около 400 лифтов в Бишкеке остались бесхозными

Около 400 лифтов в Бишкеке остались бесхозными. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий горкенеша по ЖКХ, АТР, МСУ сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, всего на обслуживании МП «Бишкекгорлифт» находится около 970 подъемников, но эта цифра постоянно меняется.

«Часть лифтов в столице относится к муниципальным, часть — к прочим, вокруг которых сложилась острая проблема. Почему они оказались вне поля обслуживания? С 1991 по 2003 год этот вопрос никак не регулировался, лифты остались за пределами зоны обслуживания муниципалитета. Но у каждого оборудования есть срок эксплуатации, лифт «живет» около 25 лет. В 2002-м начали истекать сроки, и лифты стали отключать. Это вылилось в недовольство со стороны горожан, поэтому постановлением правительства № 330 мэрию тогда обязали принять на баланс все лифты, которые были вне зоны ее обслуживания», — пояснил Рамиз Алиев.

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Он отметил, что прочие лифты остались бесхозными.

«Эти дома были на балансе предприятий (завод Ленина, «Физприборы», Камвольно-суконный комбинат). Жители обращаются с просьбой заменить оборудование, но, поскольку они не находятся на балансе муниципалитета, мэрия не может этого сделать», — добавил вице-мэр.

По его данным, в рамках программы в столице продолжается замена муниципальных лифтов — по 100 каждый год. На эти цели выделяется около 160 миллионов сомов. В 2024-м заменили 76 лифтов, остаток перешел на 2025 год.

Напомним, с 1 августа 2024-го тариф на обслуживание столичных лифтов повысили почти в три раза — с 3,12 до 8,31 сома за квадратный метр жилой площади в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327192/
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