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Общество

Почти 1,5 миллиона человек будет проживать в Бишкеке к 2028 году

Фото Владислава Ногая. Панорама Бишкека

К 2028 году численность постоянного населения в Бишкеке составит 1 миллион 433 тысячи 602 человека. Такие данные содержит проект программы социально-экономического развития города на 2026–2028 годы, вынесенный на общественное обсуждение.

По состоянию на 1 января 2025 года в Бишкеке проживает 1 миллион 321,9 тысячи человек. Экономически активное население города – около 47 процентов.

Резкое увеличение численности населения с 2023-го по 2024-й (на 156,4 тысячи человек, или на 13,4 процента) объясняется присоединением к столице в рамках административно-территориальной реформы (АТР) новых территорий.

Согласно проекту, численность занятого населения будет расти и достигнет к 2028 году 570,5 тысячи человек.

Число безработных, как ожидается, сократится с 4,3 тысячи в 2024-м до 3,8 тысячи к 2028 году.

В документе отмечается, что рост городского населения влечет за собой нагрузку на инфраструктуру столицы и требует создания благоприятных условий для обеспечения комфортной жизни населения. Это обуславливает потребность дополнительного бюджетного финансирования сфер образования, здравоохранения, социальной поддержки и создания дополнительных условий для жизнедеятельности населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329865/
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