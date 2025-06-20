О преференциальном подходе к детям кыргызстанцев при тестировании просят Россию

Официальный представитель Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев попросил о преференциальном подходе к детям трудовых мигрантов из КР при тестировании на знание русского языка. Об этом посол нашей страны заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что официальный статус русского языка закреплен в Конституции Кыргызстана.

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«В этой связи обращаюсь к нашим российским партнерам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного при их зачислении в школы и тестировании», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Он также обратил внимание на то, что большая часть соотечественников, в том числе дети, свободно говорит на русском языке.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев заявил в Санкт-Петербурге: «Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России».

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.