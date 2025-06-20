14:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

О преференциальном подходе к детям кыргызстанцев при тестировании просят Россию

Официальный представитель Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев попросил о преференциальном подходе к детям трудовых мигрантов из КР при тестировании на знание русского языка. Об этом посол нашей страны заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что официальный статус русского языка закреплен в Конституции Кыргызстана.

Читайте по теме
В России для детей мигрантов выпустят отдельный учебник по русскому языку

«В этой связи обращаюсь к нашим российским партнерам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного при их зачислении в школы и тестировании», — сказал Кубанычбек Боконтаев.

Он также обратил внимание на то, что большая часть соотечественников, в том числе дети, свободно говорит на русском языке.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев заявил в Санкт-Петербурге: «Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России».

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333473/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане на русском языке говорят 80 процентов населения — Минпросвещения
В России для детей мигрантов выпустят отдельный учебник по русскому языку
В России с 2026 года тест по русскому языку для мигрантов будет только онлайн
Почти половина из 638 тысяч детей мигрантов, находящихся в РФ, не посещает школы
Данные детей мигрантов будут передавать в МВД РФ — в Госдуме новый законопроект
В России предлагают ужесточить требования к знанию мигрантами русского языка
Как исключить человеческий фактор при приеме языкового экзамена, придумали в РФ
В России преступность среди детей мигрантов выросла на 13 процентов — СК
Кыргызстанские учителя приняли участие в проекте «Пушкинский Петербург»
Учителя КР стали участниками Школы для иностранных педагогов русского языка
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Из-за жары увеличивается количество обращений в&nbsp;скорую помощь Бишкека Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека
Бизнес
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
20 июня, пятница
14:18
Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись за свою безопасность Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись...
14:18
О преференциальном подходе к детям кыргызстанцев при тестировании просят Россию
14:03
В Ак-Суу завод по переработке пластика простаивает из-за равнодушия чиновников
14:00
В Кыргызстане 963 врача получили квартиры от Госипотечной компании
13:50
Безопасность. На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт будут металлические барьеры