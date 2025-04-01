В России вступили в силу новые требования для приема детей-иностранцев в школы

С 1 апреля 2025 года в России начали действовать дополнительные требования к приему детей — иностранных граждан в образовательные учреждения. Нововведения касаются как дошкольного, так и школьного образования. Об этом сообщает Telegram-канал «POLITIK Центральная Азия».

Основные изменения:

— Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование. Дети-иностранцы, достигшие 6-летнего возраста, должны пройти процедуру государственной регистрации (так называемая «зеленая карта»).



— Документы, подтверждающие законность пребывания. Родители или законные представители обязаны предоставить копии документов, подтверждающих право нахождения ребенка в России. Это может быть вид на жительство, разрешение на временное проживание, учебная виза, миграционная карта или другие официальные документы.

— Проверка в реестре контролируемых лиц. Сотрудники образовательных учреждений при приеме ребенка должны убедиться в отсутствии сведений о нем и его законных представителях в этом реестре.

— Тестирование по русскому языку. При поступлении в школу ребенок-иностранец должен пройти проверку знаний русского языка.

Важно отметить, что иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, не смогут устроить своих детей в образовательные учреждения. Нарушение этих требований грозит юридическим лицам штрафами до 500 тысяч рублей.