Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России, заявил глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото пресс-службы ПМЭФ

Он добавил, «потому что в самое тяжелое время мы были с вами».

«Если вспомнить Великую Отечественную войну, то именно 28 панфиловцев (Панфиловская дивизия. — Прим. ред.) защитила Москву, и это был переломный момент. И второе, я хочу это подчеркнуть: когда началась СВО, первой, кто протянул руку, не побоялся, была Кыргызская Республика. Остальные потом подтянулись. Это побуждает Россию считать КР самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике. Надежность — штука очень редкая, дефицитная», — сказал Темир Сариев.

Речь главы ТПП КР пару раз прерывалась аплодисментами. Темир Сариев выступал во время диалога «Россия — Кыргызстан», заявленного в рамках форума.