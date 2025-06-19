10:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев

Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России, заявил глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

пресс-службы ПМЭФ
Фото пресс-службы ПМЭФ

Он добавил, «потому что в самое тяжелое время мы были с вами».

«Если вспомнить Великую Отечественную войну, то именно 28 панфиловцев (Панфиловская дивизия. — Прим. ред.) защитила Москву, и это был переломный момент. И второе, я хочу это подчеркнуть: когда началась СВО, первой, кто протянул руку, не побоялся, была Кыргызская Республика. Остальные потом подтянулись. Это побуждает Россию считать КР самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике. Надежность — штука очень редкая, дефицитная», — сказал Темир Сариев.

Речь главы ТПП КР пару раз прерывалась аплодисментами. Темир Сариев выступал во время диалога «Россия — Кыргызстан», заявленного в рамках форума.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333235/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Торгово-промышленной палаты тоже выступил за амнистию приватизации
Глава Торгово-промышленной палаты призывает бизнесменов легализовать свои доходы
Арест Бекназарова. Тайна банковских ячеек 14 лет спустя может быть раскрыта
Китай и Кыргызстан планируют вместе строить железнодорожный порт
Предприниматели Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве
Темир Сариев о том, как помочь бизнесу наладить диалог с государством
В Кыргызстане будут построены Евразийский торговый город и логистический парк
Кыргызстанских бизнесменов пригласили поучаствовать в выставке в Словении
На кыргызско-китайской границе планируют открыть еще один пункт пропуска
Китай и страны Центральной Азии создадут Деловой совет
Популярные новости
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Садыр Жапаров открыл завод по&nbsp;производству керамической плитки в&nbsp;Чуйской области Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области
Бизнес
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
19 июня, четверг
10:35
Ускорить восстановление здания НИИХСиТО после пожара просят в Жогорку Кенеше Ускорить восстановление здания НИИХСиТО после пожара пр...
10:35
Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
10:33
В ГНС рассказали, как будут снижать налоговую нагрузку для граждан и бизнеса
10:25
Крупный пожар на рынке в Джалал-Абаде: задействованы четыре пожарных расчета
10:18
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте