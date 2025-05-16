В части Бишкека 19 мая не будет воды

В части Бишкека 19 мая прекратят подачу питьевой воды с 9.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения: микрорайон «Тунгуч», жилмассив «Рухий Мурас», жилмассив «44 Га».

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Сельский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.