Даже если не жили вместе. В каких случаях дети будут содержать родителей

Начальник управления поддержки семьи и защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Бакыт Тодогельдиев рассказал в эфире «Биринчи радио» о проекте нового семейного кодекса Кыргызстана.

По его словам, по действующему законодательству родитель обязан содержать несовершеннолетних детей до 18-летнего возраста.

«В проекте нового кодекса прописали понятие «расширенная семья». К ней относятся первое, второе и третье поколения. Когда прямые родители не могут содержать и воспитывать своих детей, то второе и третье поколения могут обеспечить своих родственников. Эта уникальная норма в будущем, как нам кажется, позволит вести определенную работу», — сказал Бакыт Тодогельдиев.

Он отметил, что также прописан алиментный вопрос. Когда родители проживают отдельно, один из них должен выплачивать алименты на ребенка.

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«В этой связи мы сделали обратную норму: когда дети вырастают, то должны содержать своих нетрудоспособных пожилых родители — обоих, даже если жили отдельно», — заметил чиновник.

В эфире прозвучал уточняющий вопрос: если родители в разводе, ребенок вырос с матерью, а отец не помогал, алименты не платил и в воспитании не участвовал, может ли он в старости претендовать на помощь ребенка?

«Даже если родители живут отдельно друг от друга, они должны содержать своего ребенка, оказывать материальную помощь, соблюдать график общения, допустим, по выходным или в каникулярное время. Если кто-то не выполняет свои обязательства, то второй родитель должен внести предложение о лишении родительских прав. В таком случае ребенок в будущем может отказаться от содержания родителя, лишенного прав. Если же мать и отец не лишены родительских прав, то ребенок при достижении зрелого возраста в любом случае должен обеспечивать обоих родителей», — пояснил Бакыт Тодогельдиев.

Напомним, в парламенте рассматривали законопроект, которым предлагалось лишать наследства детей, если те не будут заботиться о родителях и передадут в дом престарелых.