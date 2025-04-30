В центре Чолпон-Аты идет укладка асфальта

Полным ходом идет реконструкция участка автомобильной дороги Балыкчи – Тамчи – Чолпон-Ата – Корумду протяженностью 3,9 километра (центральная улица города Чолпон-Аты). Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время укладка первого слоя асфальта ведется силами государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север» и компании «Чайна Роуд энд Бридж Корпорейшн».

Согласно проекту, дорога будет состоять из четырех полос, ширина каждой полосы составит 3,5 метра, а общая ширина проезжей части составит 14 метров. Учитывая интенсивность данной дороги, имеющей международный статус, с целью увеличения грузоподъемности сначала будет уложен первый слой асфальтобетона толщиной 9 сантиметров, а затем верхний слой асфальтобетона толщиной 6 сантиметров (ШМА).

Проект также предусматривает установку водопропускных труб, установку лотков и бордюрных камней на обочинах дорог, строительство парковочных мест и тротуаров по обе стороны дороги, а также ремонт двух мостов.

На месте задействовано более 70 единиц техники и около 180 рабочих, работы ведутся по установленному графику.