США возобновляют финансирование «Радио Свобода»

Агентство по глобальным медиа США (USAGM) отзывает свое решение от 15 марта об отмене гранта для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Об этом пишет DW со ссылкой на письмо, подписанное старшим советником руководителя агентства Кэри Лейк, на которое обратила внимание «Новая газета Европа».

Таким образом, грантовое соглашение снова вступает в силу. При этом в документе отмечается, что USAGM оставляет за собой право отменить его в будущем.

После объявления об отмене гранта медиахолдинг подал на агентство в суд и добился временного запрета на отказ в финансировании. До октября 2025 года «Радио Свобода» должно получить от федерального правительства еще $77 миллионов.

Напомним, Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки». «США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», так как их никто не слушает, а на их работу тратится около $1 миллиарда в год, собранных американскими налогоплательщиками», — заявил он.