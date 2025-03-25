USAGM согласилось вернуть часть гранта «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»

Глобальное медиаагентство США (USAGM) согласилось выделить «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» часть средств, выделенных Конгрессом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Это решение объявлено в преддверии судебного разбирательства по иску радио против правительственного агентства Соединенных Штатов. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» обратилось в суд, оспаривая попытку агентства прекратить федеральное финансирование.

На основании этого решения, принятого агентством 24 марта, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» получит $7,46 миллиона. Эта сумма предназначена для покрытия расходов радио с 1 по 14 марта (до дня, когда USAGM объявило о прекращении финансирования).

«Агентство предприняло необходимые срочные административные шаги для выделения средств», — говорится в письме USAGM, направленном в суд.

В нем указывается, что средства будут выделены к 26 марта, и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» получит их до конца месяца.

На судебных слушаниях 24 марта адвокат Министерства юстиции США Эбигейл Стоут заявила, что в соответствии с соглашением между USAGM и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» агентство имеет право прекратить финансирование радио.

«Закон предусматривает право агентства прекратить действие гранта», — сказала она.

Юрист радио Дэвид Зионц отметил, что Конгресс не выделяет средства агентствам для того, чтобы они делали все, что захотят, и ответил: «Такое решение не поддается никакой логике».

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» обратилось в суд с просьбой запретить временное решение агентства, требуя выделения полного гранта, предусмотренного на 2025 финансовый год (до 30 сентября). Ожидается, что судья Ройс Ламберт примет решение по этому вопросу в ближайшие недели.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.