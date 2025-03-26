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Общество

Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании РСЕ/РС

Американский суд постановил Глобальному медиа агентству США (USAGM) приостановить действия, связанные с закрытием «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), известного как «Азаттык» в Центральной Азии. Об этом сообщает Радио Свобода.

25 марта федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство РСЕ/РС о выдаче временного запретительного судебного приказа, блокирующего решение агентства. Ранее организация обратилась в суд против Глобального медиаагентства США из-за приостановки финансирования, выделенного Конгрессом радиостанции.

В своем недавнем решении вашингтонский суд заявил, что USAGM, по-видимому, действовало «произвольно» в вопросе приостановки гранта РСЕ/РС и что эти действия, если бы были реализованы, нанесли бы компании «непоправимый ущерб».

Судья Ройс Ламберт в своем 10-страничном решении написал, что временный запретительный судебный приказ необходим для приостановки действий по закрытию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», что это решение принято в общественных интересах и что компания имеет вероятные шансы на победу в предстоящих основных судебных заседаниях.

«Руководство Глобального медиа агентства США не может заставить «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» закрыться, приведя в качестве обоснования причину в одно предложение, практически без каких-либо объяснений. Даже если бы президент сказал им сделать это», — написал судья Ламберт.

Ожидается, что в ближайшие недели суд примет решение по иску РСЕ/РС, требующему от агентства USAGM выделить грант, одобренный Конгрессом, на период до 30 сентября 2025 года или до конца бюджетного года. Конгресс США выделил около $77 миллионов грантов компании до конца бюджетного года.

«Мы приветствуем продуманное и точное решение судьи Ламберта, направленное на то, чтобы не позволить Глобальному медиа агентству США проигнорировать волю Конгресса. Мы намерены продвигать вперед это судебное дело о незаконной попытке заблокировать средства, выделенные Конгрессом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на оставшуюся часть финансового года. Это решение — мощный посыл нашим журналистам по всему миру: их миссия, учрежденная Конгрессом, является достойной и ценной. Она должна быть продолжена», — заявил президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323926/
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