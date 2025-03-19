Радио «Свобода» подало в суд на медиаагентство USAGM

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) сегодня подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить федеральный грант РСЕ/РС.

В иске утверждается, что отказ РСЕ/РС в финансировании, которое Конгресс выделил для него, нарушает федеральные законы, включая Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов. Дело будет рассматриваться в Окружном суде США по округу Колумбия.

Президент и генеральный директор РСЕ/РС Стивен Капус заявил:

«Сейчас не время уступать позиции пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон на нашей стороне и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру преждевременно», — добавил он.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) — это частная, независимая международная новостная организация, чьи программы — радио, интернет, телевидение и мобильные платформы — охватывают еженедельную аудиторию почти в 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республики Центральной Азии и Кавказа. Оно финансируется Конгрессом США через USAGM.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.

Через несколько часов после опубликования указа в СМИ появилось письмо из USAGM, в котором говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС. Письмо подписано Кэри Лейк, указавшей свою должность как «старший советник USAGM, исполняющий обязанности генерального директора, с полномочиями, делегированными исполняющим обязанности генерального директора».