11:59
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Общество

Радио «Свобода» подало в суд на медиаагентство USAGM

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) сегодня подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить федеральный грант РСЕ/РС.

В иске утверждается, что отказ РСЕ/РС в финансировании, которое Конгресс выделил для него, нарушает федеральные законы, включая Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов. Дело будет рассматриваться в Окружном суде США по округу Колумбия.

Президент и генеральный директор РСЕ/РС Стивен Капус заявил:

«Сейчас не время уступать позиции пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон на нашей стороне и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру преждевременно», — добавил он.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) — это частная, независимая международная новостная организация, чьи программы — радио, интернет, телевидение и мобильные платформы — охватывают еженедельную аудиторию почти в 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республики Центральной Азии и Кавказа. Оно финансируется Конгрессом США через USAGM.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.

Через несколько часов после опубликования указа в СМИ появилось письмо из USAGM, в котором говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС. Письмо подписано Кэри Лейк, указавшей свою должность как «старший советник USAGM, исполняющий обязанности генерального директора, с полномочиями, делегированными исполняющим обязанности генерального директора».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323262/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд поставил точку в деле акына Аската Жетигена
Дело о межнациональной розни. Горсуд оправдал главного редактора NazarNews
Если радио «Азаттык» закроется, чиновники обещают найти работу журналистам
Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ
Дело членов партии «Социал-демократы» передали в суд
Избран новый состав Совета судей из 15 членов на три года
Суд оштрафовал экс-начальника УМС мэрии города Ош на 1 миллион сомов
Верховный суд оставил в силе приговор в отношении журналистов Temirov Live
Снос домов в парке имени Ататюрка. Споры по изъятию земель решаются только судом
Суд оправдал пользователя Facebook Мирланбека Маратбек уулу
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
19 марта, среда
11:57
До 20 тысяч отказов от вакцинации регистрируется ежегодно в Кыргызстане До 20 тысяч отказов от вакцинации регистрируется ежегод...
11:54
В Кыргызстане будет производиться топливо АИ-92 и АИ-95
11:49
ГЭС Кыргызстана: на каких станциях запланирован капитальный ремонт оборудования
11:43
В Москве у посольства США стали убирать Z-инсталляции, а потом вернули на место
11:31
Вспышка кори. Треть заболевших в Кыргызстане — дети до года