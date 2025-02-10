Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки».

США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», так как их никто не слушает, а на их работу тратится около миллиарда долларов в год, собранных американскими налогоплательщиками, заявил он.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает», — написал Илон Маск в соцсети X.

Он также добавил, что этими радиостанциями управляют «сумасшедшие» радикальные левые, которые «разговаривают сами с собой».

Напомним, сейчас миллиардер является руководителем DOGE (Департамент по повышению эффективности американского правительства).

«Радио Свобода» — это международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством Соединенных Штатов. Попечителем является Агентство США по глобальным медиа. Декларирует свою миссию «в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни».