18:48
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Общество

Шествия «Бессмертного полка» 9 Мая не будет

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Бишкеке 9 Мая не будет. Об этом сообщило МВД КР.

В релизе ведомства говорится, что «мероприятие отменили в целях обеспечения общественного порядка и безопасности».

МВД работает на предупреждение и исключение рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей. 

«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, решено отменить шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане», — добавили в МВД.

Министерство внутренних дел просит граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности. 

Ранее сообщалось, что из-за существующих угроз общественной безопасности отменили акцию во всех городах России. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293093/
просмотров: 790
Версия для печати
Материалы по теме
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет
В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона
Акылбек Жапаров принял участие в акции «Бессмертный полк» в городе Ош
В Чолпон-Ате акция «Бессмертный полк» собрала больше 5 тысяч человек
В Бишкеке проходит акция «Бессмертный полк»
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
В Бишкеке изменили время начала шествия «Бессмертного полка»
Добрая традиция. «Газпром» в КР поздравил ветеранов с Днем Победы
Соцсети возмущены. В Кадамджайском районе повесили баннер с изображением Сталина
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет
Популярные новости
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
Жарко и&nbsp;солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в&nbsp;мае Жарко и солнечно. Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в мае
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут. Схема движения
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
1 мая, среда
16:32
В Оше началось возведение многоэтажного дома по программе долевого строительства В Оше началось возведение многоэтажного дома по програм...
16:07
В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
15:54
Шествия «Бессмертного полка» 9 Мая не будет
15:20
Много ли в Кыргызстане праздников? Что думают читатели 24.kg
15:13
В Бишкеке запустили фонтаны