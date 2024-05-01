Шествия «Бессмертного полка» 9 Мая не будет

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Бишкеке 9 Мая не будет. Об этом сообщило МВД КР.

В релизе ведомства говорится, что «мероприятие отменили в целях обеспечения общественного порядка и безопасности».

МВД работает на предупреждение и исключение рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.

«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, решено отменить шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане», — добавили в МВД.

Министерство внутренних дел просит граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за существующих угроз общественной безопасности отменили акцию во всех городах России.