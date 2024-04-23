В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет в связи с существующими угрозами общественной безопасности. Об этом со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что в этом году памятные мероприятия стартуют 1 мая. Вновь предлагается провести акцию «Бессмертного полка» на общественном транспорте, в рамках которой на автомобилях предлагается размещать портреты героев Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы предлагают разместить портреты на средствах водного и авиационного транспорта.

«Еще один формат, который стал востребован, и мы тоже его предлагаем продолжить — это «Галерея памяти». В публичных местах, парках, скверах мы предлагаем разместить портреты героев ВОВ, кавалеров Ордена славы, героев Советского Союза с информацией о них самих, об их подвигах», — добавила Елена Цунаева.

Добавим, что в 2023 году в России также не проводились традиционные шествия.