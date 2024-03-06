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Общество

Глава Минэнерго рассказал, когда перестанут отключать свет в городах и селах

С 10 марта в Кыргызстане прекратятся отключения электричества. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

«С 8 марта обещают потепление на 15-16 градусов. В это время потребление электроэнергии снизится. Мы думаем, что с 10 марта ограничений больше не будет», — сказал он.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что поступает много жалоб от граждан. «Они спрашивают, где свет. В кол-центр звонят, там никто не берет трубку и информацию никакую не дают», — возмутился он.

Глава Минэнерго ответил, что в приложении «Мой свет» выкладываются вся информация, а графики отключений электричества есть в каждой районной и областной администрации.

Дастан Бекешев попросил разместить информацию в интернете, так никто не будет ходить и спрашивать в местных органах власти.

Глава Минэнерго добавил, что в часы пик увеличивается потребление электричества, поэтому вводится ограничение.

Ранее жители регионов страны жаловались на постоянные отключения света. Они сообщали, что электроэнергию выключают каждый день.

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объяснили, что из-за увеличения потребления электроэнергии идет большая нагрузка на электросети. По их данным, срабатывает противоаварийное устройство релейной защиты и автоматики для предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. Свет у абонентов отключается.

Накануне на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщал, что с 5 марта, возможно, увеличится количество отключений света. «Если мощности не будет хватать, то установки автоматики будут пересмотрены. Возможны дополнительные регулировочные мероприятия», — говорил он.

В НЭСК призвали экономить электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288398/
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