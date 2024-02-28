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Общество

Большая нагрузка на сети. Энергетики объяснили отключения света в регионах

В настоящее время из-за увеличения потребления электроэнергии идет большая нагрузка на электросети. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По данным компании, срабатывает противоаварийное устройство релейной защиты и автоматики для предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. Свет у абонентов отключается.

Энергетики оперативно возобновляют электроснабжение в течение 1-1,5 часа.

ОАО «НЭСК»

«Призываем потребителей бережно относиться к электроэнергии и не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, особенно в часы максимальных нагрузок, утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 18.00 до 21.00. Просим отнестись с пониманием», — обратились в компании.

Кроме того, в связи с сильными холодами в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» принимаются дополнительные меры:

  • организованы дежурства руководителей компании и всех филиалов, а также ответственных специалистов;
  • усилены ночные дежурства персонала на объектах;
  • на случай нештатных ситуаций подготовлены аварийно-ремонтные запасы с отработкой схемы оперативного устранения;
  • ремонтные бригады обеспечены автотранспортными средствами, необходимыми запасными частями.

Напомним, жалобы на отключения света поступают из разных регионов Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287755/
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