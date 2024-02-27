Жалобы на отключения света поступают из разных регионов Кыргызстана

Читатели 24.kg продолжают жаловаться на постоянные отключения электроэнергии. Сообщения поступают из разных частей страны.

Жители села Бирдик Аламединского района Чуйской области сообщили, что им каждый день отключают свет.

«При этом в РЭС говорят, что им дают распоряжение от начальства для отключения, но почему-то ежедневно и без предупреждения на 2-2,5часа. О том, что будет отключение, официально нигде не сообщают», — рассказали читатели.

В городе Оше по улице Амира-Тимура, Абдыкадырова, Пахтаабадская и близлежащих улицах отключают свет каждый день на протяжении недели.

«У нас тоже без предупреждения отключают в селах Социал и Джээк Иссык-Атинского района по часу почти каждый день. Местный РЭС не комментирует данный факт. В селе Степном по два часа отключают свет», — пишут граждане.

В Караколе также отключают свет без объяснений по три раза в день в этажных домах по улице Абдрахманова.

«И дозвониться им невозможно, а если дозвонишься, то отвечают: «Ожидайте», — и бросают трубку», — пишут читатели.

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