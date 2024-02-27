19:33
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Агент 024

Жалобы на отключения света поступают из разных регионов Кыргызстана

Читатели 24.kg продолжают жаловаться на постоянные отключения электроэнергии. Сообщения поступают из разных частей страны.

Жители села Бирдик Аламединского района Чуйской области сообщили, что им каждый день отключают свет.

«При этом в РЭС говорят, что им дают распоряжение от начальства для отключения, но почему-то ежедневно и без предупреждения на 2-2,5часа. О том, что будет отключение, официально нигде не сообщают», — рассказали читатели.

В городе Оше по улице Амира-Тимура, Абдыкадырова, Пахтаабадская и близлежащих улицах отключают свет каждый день на протяжении недели.

«У нас тоже без предупреждения отключают в селах Социал и Джээк Иссык-Атинского района по часу почти каждый день. Местный РЭС не комментирует данный факт. В селе Степном по два часа отключают свет», — пишут граждане.

В Караколе также отключают свет без объяснений по три раза в день в этажных домах по улице Абдрахманова.

«И дозвониться им невозможно, а если дозвонишься, то отвечают: «Ожидайте», — и бросают трубку», — пишут читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287735/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
В Сокулуке несколько раз за день отключали свет. Жители недовольны
Бишкекчане жалуются на отключение света. Энергетикам заявки не поступали
В Бишкеке 11 декабря у более чем 4,3 тысячи должников отключат электричество
При росте потребления света энергетики будут вводить регулировочные мероприятия
В этом году в Кыргызстане возможны перебои с подачей электроэнергии
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В пансионате на Иссык-Куле больше 12 часов нет света. Туристы недовольны
Режим ЧС в энергетике. Проблем он не решит, зато развязал руки чиновникам
Веерных отключений не будет, но регулировочные мероприятия сохранятся
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Кыргызстанцы возмущены, что в&nbsp;соцсетях открыто рекламируют наркотики Кыргызстанцы возмущены, что в соцсетях открыто рекламируют наркотики
Февральский Бишкек и&nbsp;необычное облако. Фото читателей 24.kg Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg
Жители Чуйской области жалуются на&nbsp;постоянные отключения света Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
19:30
Демонтаж гаражей, авиарейс в Ташкент, планы по озеленению. Новости Бишкека Демонтаж гаражей, авиарейс в Ташкент, планы по озеленен...
19:01
Жалобы на отключения света поступают из разных регионов Кыргызстана
18:46
Контрабанду почти на миллион сомов пытались вывезти из Кыргызстана в Узбекистан
18:30
Загрязнение воздуха. Бишкек остается в первой тройке мирового рейтинга
17:44
В Таласе с наркотиками задержали члена ОПГ