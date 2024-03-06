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Общество

Отключения света в Кыргызстане. НЭСК призывает экономить электроэнергию

В связи с уменьшением объема воды в Токтогульском водохранилище и выводом в ремонт двух гидроагрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС наблюдается дефицит мощности равной 290 мегаватт. Об этом сообщил кол-центр Национальной электрической сети Кыргызстана.

По его данным, поэтому электрооборудование работает с перегрузкой и для его сохранения могут сработать соответствующие системы защиты и автоматики.

«Во избежание выхода из строя электрооборудования принимаются меры по регулированию нагрузки. Национальная электрическая сеть Кыргызстана призывает потребителей бережно относиться к электроэнергии и не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, особенно в часы максимальных нагрузок: утром 6.00 до 9.00, вечером с 18.00 до 21.00», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на пресс-конференции заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщал, что с 5 марта, возможно, увеличится количество отключений света.

«Если мощности не будет хватать, то установки автоматики будут пересмотрены. Возможны дополнительные регулировочные мероприятия», — говорил он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288370/
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