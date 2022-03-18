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Общество

В США за $6,7 миллиона продадут дом поп-певицы Бритни Спирс

В США на продажу выставили дом американской поп-певицы Бритни Спирс. Через месяц после переезда в него знаменитость побрилась налысо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, за объект в Беверли-Хиллз попросили почти $6,7 миллиона. Певица жила в доме на протяжении пяти лет, с 2007 года, когда купила его за $7,15 миллиона. Однако через месяц после переезда она выставила владение на продажу. Покупатель нашелся только в 2012-м — он отдал за дом $4,25 миллиона. Последний раз бывшее жилье Бритни Спирс продали в 2021 году — новый владелец заплатил $6,1 миллиона.

Дом в престижном районе занимает площадь 687 квадратных метров. Внутри шесть спален, гостиная, кухня, кинотеатр, рабочий кабинет и помещение для прислуги. На участке оборудованы бассейн и терраса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227975/
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