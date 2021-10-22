COVID-19. Полностью вакцинировалась пятая часть кыргызстанцев

В КР двумя дозами привито 708 тысяч 630 человек, одной — 737 тысяч 575. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Ранее ведомство в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 определило целевой группой, подлежащей вакцинации в стране, 3,4 миллиона человек. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Следовательно, полностью привито всего 20,2 процента кыргызстанцев от включенных в список.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.

Отметим, что Минздрав для статистики охвата вакцинированных берет численность именно этой целевой группы.