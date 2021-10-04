COVID-19. Двумя дозами привились только 18 процентов подлежащих вакцинации

Полностью привились только 18 процентов кыргызстанцев, подлежащих вакцинации. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, обеими дозами привиты 632 тысячи 111 человек.

Однако руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова на брифинге сообщила, что прививку получили уже 28 процентов кыргызстанцев.

Она объяснила 24.kg, что они берут для статистики только численность целевой группы — 2,4 миллиона человек. Это 70 процентов от общего числа кыргызстанцев, подлежащих вакцинации (то есть от 3,4 миллиона человек старше 18 лет). Именно такого количества привитых необходимо добиться для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.