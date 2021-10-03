Цифра недели. Девять председателей Нацбанка было за 30 лет независимости в КР

За годы независимости в Кыргызстане сменилось девять председателей правления Национального банка. Такие данные 24.kg представили в пресс-службе НБ КР.

1 Кемелбек Нанаев Кемелбек Нанаев

Первым председателем Нацбанка был Кемелбек Нанаев. Он руководил с 1992 по 1994 год. При нем в Кыргызстане ввели национальную валюту — сом.

2 Марат Султанов Марат Султанов

В 1994 году главой НБ КР стал Марат Султанов, который руководил НБ КР четыре года. В эти годы последовала вторая эмиссия денежных знаков. В обращение поступили так называемые банкноты «периода становления доверия населения к национальной валюте», более защищенные от подделки. При нем выпустили первые коллекционные монеты — золотую и серебряную монеты в честь 1000-летней годовщины эпоса «Манас».

3 Улан Сарбанов Улан Сарбанов

В 1998 году председателем правления стал Улан Сарбанов, который проработал там рекордное время — до 2006 года. Во время смены власти в 2005 году его решением на три дня приостанавливали работу коммерческих банков и Фондовой биржи.

4 Марат Алапаев Марат Алапаев

Возглавлял Нацбанк с 2006 по 2010 год. После апрельских событий 2010-го на него возбудили несколько уголовных дел. В сентябре 2010 года Генеральная прокуратура уличила бывшее руководство Национального банка в похищении более 3 миллиардов сомов из «АзияУниверсалБанка» и обвинила в соучастии в рейдерстве банка «Иссык-Куль». Марата Алапаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Сейчас дело Верховный суд вернул на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

5 Бактыгуль Жээнбаева Бактыгуль Жээнбаева

Занимала должность после смены власти в стране в 2010-2011 годах в качестве и. о. Но парламент не одобрил ее кандидатуру в качестве главы НБ КР.

6 Зина Асанкожоева Зина Асанкожоева

Тогда Роза Отунбаева предложила на должность Зину Асанкожоеву. Ее кандидатура Жогорку Кенеш устроила. В 2014 году Зина Асанкожоева подала в отставку. В период ее руководства Нацбанк изменил систему определения учетной ставки для снижения процентов на кредиты коммерческих банков.

7 Толкунбек Абдыгулов Толкунбек Абдыгулов

Толкунбек Абдыгулов стал главой Нацбанка в 2014 году и руководил им до конца сентября 2021-го, но с небольшим перерывом в 2017 году. Он стал вторым после Улана Сарбанова, кто так долго возглавлял НБ КР. В это время Национальный банк Кыргызстана стали считать одним из самых открытых центральных банков в СНГ. В начале недели Толкунбек Абдыгулов подал в отставку. Он станет советником МВФ.

8 Кубанычбек Кулматов Кубанычбек Кулматов

В сентябре 2017 года на место Толкунбека Абдыгулова, который стал вице-премьер-министром, пришел экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Но в декабре прежнего главу Нацбанка вернули на должность. В это время НБ КР выпустил в обращение необычную вертикальную купюру в 2 тысячи сомов.

9 Кубанычбек Боконтаев Кубанычбек Боконтаев

На вакантное место главы НБ КР по предложению президента депутаты одобрили кандидатуру Кубанычбека Боконтаева. Его уже представили коллективу Нацбанка.

Отметим, что премьер-министров в Кыргызстане за годы независимости сменилось более 30.