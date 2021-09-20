Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают

Минздрав Кыргызстана бодро и гордо рапортует каждый день о количестве вакцинированных против коронавируса. Но насколько достоверны эти цифры? В редакцию пишут, что учителя покупают сертификаты, чтобы администрации школ прекратили их принуждать прививаться.

Корреспонденту 24.kg удалось получить документ в течение часа бесплатно. Для этого не пришлось даже встречаться с кем-то. Все делается через Telegram-канал. Естественно, никакую вакцину никто не получает. Просто нужное имя вводят в официальную базу данных. Готово!

Приписки из страха

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Первые звоночки о приписках вакцинированных прозвучали в Бишкекском городском кенеше. По словам депутата Жаныбека Асанбекова, ему пожаловалась медсестра одного фельдшерско-акушерского пункта. «Когда ей удалось вакцинировать всего трех жителей, она от страха записала еще три фамилии. Но когда одна из соседок, чью фамилию она указала, перед вылетом за рубеж пошла вакцинироваться, база данных показала, что она уже получила прививку», — рассказывал он.

Тогда глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова заявила, что такой информации написать можно много. Но в ней легко усомниться, поскольку нет конкретных имен, населенных пунктов и названий организаций здравоохранения, где был развернут прививочный пункт.

При этом она заверила, что на каждое сообщение они реагируют, но пока конкретных фактов не выявлено. Ишенапысова предупредила об уголовной ответственности за приписки. «Доступ к базе есть только у определенных медработников. На уровне республиканского штаба мы объявили: каждый, кто пойдет на такое, будет нести ответственность вплоть до уголовной», — сказала она в беседе с 24.kg.

Но, как оказалось, эти предупреждения не останавливают желающих заработать на справках.

Чтобы не уходить на удаленку

Перед началом нового учебного года жалобы на принудительную вакцинацию от учителей участились. В одной из школ на условиях анонимности рассказали, что некоторым педагогам пришлось написать заявление об увольнении из-за такого давления. Однако руководство школы подписывать заявления с такой формулировкой отказалось.

Учитель другой школы написала в редакцию о том, что их заставляют вакцинироваться под угрозой перевода учебного процесса в онлайн-форму, если количество привитых не достигнет 70 процентов. Чем занимались министерства образования и здравоохранения всю весну и лето? Почему они не успели провести разъяснительную работу о необходимости вакцинации так, чтобы не пришлось давить и угрожать педагогам? И проводилась ли вообще такая работа на местах или ограничились только официальными заявлениями республиканского штаба в СМИ?

«Учителя начинают искать другие пути, лишь бы не вакцинироваться. А медицинские работники пользуются ситуацией и берут деньги за то, чтобы не прививать учителей, но при этом вводят их в базу данных вакцинированных. По отчетам одна статистика, на самом же деле получается совершенно иная ситуация. Зачем тогда это все нужно? Разве победим мы такими усилиями COVID-19?» — задалась вопросами педагог.

Фото 24.kg. Из переписки с учителем

Она отказалась назвать школу, в которой работает, из страха быть уволенной. Женщина заявила, что сама получила вакцину как положено. Но некоторые ее коллеги «боятся прививаться от коронавируса, наслушавшись всякого от антипрививочников». Налицо нехватка достоверной, объективной информации, которую по идее должен был предоставить Минздрав.

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«У меня не было осложнений после прививки, я говорила коллегам об этом, но безрезультатно, они предпочли купить липовую справку. На днях вышло требование, чтобы срочно привились, вот и засуетились. При этом медотвод не помогает. Все равно необходимо получить вакцину. Иначе уйдем на онлайн буквально на этой неделе», — развела педагог руками.

Ранее заведующая Сокулукским районным отделом образования Турум Сатарбаева посетовала, что санэпидемстанция не разрешает открывать школы, где даже 68-69 процентов вакцинированных. Поэтому она издала приказ, согласно которому учебный процесс в реальном режиме разрешено организовать только в тех школах, 70 процентов сотрудников которых прошли вакцинацию от коронавируса. Остальным общеобразовательным организациям приказано проводить уроки онлайн с 16 сентября. Однако после возмущений родителей в соцсетях детей все же пустили в школы. Надолго ли?

«Мы не для того переносили начало учебного года на 15 сентября, чтобы через несколько дней всех отправить по домам», — заявил 24.kg министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он в очередной раз подчеркнул, что вакцинация добровольная.

«Но если учителя сознательно не хотят вакцинироваться и брать на себя ответственность, то пусть не работают. Мы боремся с коронавирусом, чтобы жить нормальной жизнью. Дети спустя два года наконец пошли в школу. Успеваемость упала, многие уже не хотят учиться. У учеников сознательности тоже нет, любят дома сидеть в интернете. А мы должны жить и думать о будущем наших детей. Ковид надолго пришел. Учителя должны брать ответственность на себя и добровольно вакцинироваться. Если у них есть противопоказания, медики никогда их не заставят. Ведь врачи ответственны за возможные осложнения», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Но учителям тоже нужно на что-то жить, а потому они ищут другой выход, если не хотят по каким-то причинам вакцинироваться, а нужно.

Заплати тысячу сомов, получи сертификат

В Telegram-группах для учителей появились те, кто предлагает такие справки. Один канал (название из этических соображений не указываем) обещает добавить в базу данных вакцинированных и выдать электронный сертификат. Для этого необходимо лишь отправить свой идентификационный номер (ИНН). В августе услуга стоила 500 сомов за одну дозу, в сентябре — уже 1 тысячу сомов. Но и это не предел.

«Сейчас вакцинируют методом пряника, потом наступит метод кнута и начнут всех принуждать получить укол. Тогда желающих воспользоваться нашими услугами станет больше, и, соответственно, цены тоже станут выше. Успейте до повышения цен!» — призывают кыргызстанцев авторы Telegram-канала.

«Важно! Все официально. Можете проверить сертификаты и QR-коды на официальном сайте. Сертификаты годятся везде, даже при выезде за границу. За ПЦР-тест мы не отвечаем», — честно предупреждают граждан администраторы.

Фото 24.kg. Скрин переписки

У канала уже 140 подписчиков, там делятся отзывами тех, кто уже якобы получил таким путем сертификат. Опубликована видеоинструкция, как оформить сертификат на сайте vc.emed.gov.kg. Уточняются и два других варианта распечатки сертификата — в Центре обслуживания населения (ЦОН) и в ФАПе.

Корреспондент 24.kg связалась с таким профилем. Отправила ИНН невакцинированного человека, через 1,5 часа взамен прислали его ФИО и уточнили, согласны ли мы ввести в базу. Еще через несколько минут сертификат был готов на сайте vc.emed.gov.kg. Причем бесплатно! Указано ФИО человека, название вакцины, ее серия, все как положено.

После этого по инструкции нужно перевести деньги на указанное имя и отправить им квитанцию об оплате. «Если в течение суток не оплатите, то мы удаляем ваши данные из единой базы и сертификат станет недействительным», — предупреждают «дельцы».

Тем, кто успел распечатать сертификат, платить уже необязательно. Ведь цель достигнута — справка для администрации, будь это школа, детсад или другое учреждение, уже распечатана. В случае, если потребуется «оформить» вторую дозу, это, конечно, уже не сработает. Вряд ли вам еще раз поверят и внесут в базу. А те, кто настроены решительно, очевидно, не поскупятся и на вторую дозу, чтобы сертификат был уже наверняка.

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Мы платить не стали. Но и спустя несколько дней оформленный незаконно сертификат по-прежнему доступен на сайте. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев уверяет, что после того, как запись о вакцинации попадает в единую базу, убрать ее оттуда уже невозможно. «Наши сертификаты учитывают во многих странах. Это мошенники, они не пришлют вам сертификат, а если пришлют — сообщите нам, мы сразу выясним, где эти аферисты», — говорил чиновник в беседе с 24.kg до начала эксперимента.

Поймают ли мошенников?

Полный курс вакцинации на сегодня прошли более 564,1 тысячи человек, первую дозу получили 767,2 тысячи. Сколько из них попали в базу за деньги? Когда уже наши чиновники поймут, что не работают у нас запреты и принуждения. На каждый запрет придумают вариант, как его обойти?

Ранее глава РЦИ Гульбара Ишенапысова заявляла об ужесточении контроля и что при выявлении факта подделки сразу узнают, в каком Центре семейной медицины провели регистрацию о вакцинации и кто это сделал.

24.kg уже передало в Минздрав всю полученную информацию. Обнаружат ли мошенников так же быстро, как обещали? Ведь с каждым днем они ставят все больше под сомнение статистику вакцинированных, наносят урон репутации страны и сводят на нет усилия победить коронавирус путем достижения коллективного иммунитета.

И самое главное, что делают с вакциной, которую якобы ставят людям, и которая с таким трудом достается Кыргызстану? Сливают в раковину, как в России?