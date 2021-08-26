В Кыргызстане начало учебного года перенесено на 15 сентября на постоянной основе. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ряде документов только изменена дата — цифра 1 заменена цифрой 15. Само постановление подразумевает постоянность, то есть так будет и в дальнейшем. Однако не исключено, что решение может быть пересмотрено через несколько лет в зависимости от общественно-политической ситуации.

«Принятое решение связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и вакцинацией граждан. Это один из факторов. Другой — продление турсезона. Был ряд обращений родителей и депутатов о переносе начала учебного года. Люди не успевают убрать огороды и реализовать сельхозпродукцию, чтобы собрать детей к школе. В основном это, конечно, касается сельской местности», — пояснили в кабмине.

Последний звонок прозвенит 9 июня.

По данным Минздрава, учащиеся школ, колледжей и вузов начнут заниматься с 15 сентября в традиционном формате. Чиновники обеспокоены снижением качества образования из-за онлайн обучения.