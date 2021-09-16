То офлайн, то онлайн. Чиновники не могут определиться с формой обучения

Чиновники не могут определиться с формой обучения в школах. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, 15 сентября в одной из школ Сокулукского района, как и везде по стране, прошла линейка по случаю начала учебного года. «Однако уже вечером сообщили, что с 16 сентября школа переводится на онлайн-обучение и необходимо создать группы в WhatsApp. Учителям это было известно еще раньше. Через полчаса передумали и снова сказали, что можно приходить на учебу. Что это за издевательство над детьми?» — возмущены родители.

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Отметим, что по приказу Сокулукского районного отдела образования от 14 сентября учебный процесс в реальном режиме разрешено организовать только в тех школах, 70 процентов сотрудников которых прошли вакцинацию от коронавируса. Остальным школам приказано проводить уроки онлайн с 16 сентября.

«Сегодня все школы по району открылись. Я сама на выезде, проверяю. Дело в том, что санэпидемстанция нам не разрешила открыть школы, где 68-69 процентов вакцинированных. Но я попросила два дня, чтобы все успели получить прививку. У нас осталось только две школы, не достигших порога, у педагогов был медотвод. В понедельник срок заканчивается, и они получат прививку», — пояснила 24.kg заведующая Сокулукским районо Турум Сатарбаева.

Ранее в Минобразования и Минздраве заявили, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70 процентов педагогов. По данным чиновников, этот показатель был достигнут.

В пресс-службе МОиН сегодня подчеркнули, что все школы будут работать в традиционном формате.

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