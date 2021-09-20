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Общество
Сюжет: COVID-19

Глава Минздрава рассказал, почему учителей заставляют прививаться от COVID-19

Переводить школы в Кыргызстане на онлайн-обучение не будут. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что в редакцию поступают сообщения от учителей о переводе школ на онлайн «буквально с сегодняшнего понедельника», если количество привитых сотрудников не достигнет 70 процентов. Педагоги жалуются на принуждение к получению вакцины от коронавируса.

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«Мы просто предлагаем 70 процентов, чтобы дети не заболели. Мы добились офлайн-учебы, открыли школы только 15 сентября, чтобы через некоторое время закрыть? Нет такого. Я, как министр, даю гарантию. Но если в школах появятся инфицированные, то автоматически закроем их временно на карантин. Всю школу, если заболеваемость массовая, и отдельно классы, если 1-3 случая. У нас алгоритм разработан. Врачи работают, информацию получают регулярно от каждой школы», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

«Что касается заявлений о переводе школ на дистанционку. Просто акимиаты, районо и директора школ хотят таким образом добиться 70-процентной вакцинации. Надо не заставлять, а разговаривать с учителями, убеждать и разъяснять. Весь мир вакцинируется. Кто болеет и умирает в больницах? Невакцинированные, это доказано», — добавил чиновник.

На вопрос, почему не требуют вакцинировать 70 процентов сотрудников рынков, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных площадок, он ответил: «Они нам не подчиняются, мы не можем их контролировать. Мы можем контролировать только государственные учреждения, где люди работают официально. Но представителей торговых центров и крупных учреждений мы поставили в известность о том, что если их коллектив будет вакцинирован на 70 процентов, то они получат бонусы и привилегии. По республике уже очень много зеленых зон появилось».

«При наличии противопоказаний и антител людей не прививают. В таких случаях медики никогда не заставят вакцинироваться. Ведь они ответственны за осложнения и жизнь человека», — подчеркнул глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207654/
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