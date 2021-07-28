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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID. Сертификаты в Кыргызстане пока не подделывали

Случаев подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса в Кыргызстане пока не было. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, такое не исключено. «Тысячи человек сейчас сидят на регистрации, отследить каждого невозможно. Если будет как в России, то это человеческий фактор. Я тоже волнуюсь, чтобы кто-то с доступом к системе не воспользовался этим. Поэтому со вчерашнего дня мы ужесточили контроль. Разработчики этим уже занимаются. Всем дали задание. Просим всех более ответственно подойти к регистрации», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она подчеркнула, что при выявлении факта подделки сразу узнают, в каком центре семейной поликлиники провели регистрацию о вакцинации и кто это сделал.

«Для них это большой риск. Отвечать будут уже руководители организаций здравоохранения. Они несут полную ответственность», — добавила глава РЦИ.

Отметим, что в мессенджерах кыргызстанцы получают рассылку о подделке сертификатов о вакцинации. Для этого необходимо предоставить паспорт и номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Очевидно, речь идет о России. Там добровольно-принудительная вакцинация вызвала ажиотажный спрос на фальшивые сертификаты.

Кыргызстанцы также выступают против обязательной вакцинации. При этом чиновники расширили список категорий граждан, кто должен получить прививку от COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202344/
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