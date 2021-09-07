Занимаются приписками вакцинированных. В БГК просят не давить на медиков

Медиков заставляют ходить по домам и вакцинировать население. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями сообщил депутат Жаныбек Асанбеков.

По его словам, ему пожаловалась медсестра одного из ФАП.

«Когда ей удалось вакцинировать всего трех жителей, она от страха записала еще три фамилии. Но когда одна из соседок, чью фамилию она указала, перед вылетом за рубеж пошла вакцинироваться, база данных показала, что она уже получила прививку», — отметил Жаныбек Асанбеков.

Депутат призвал мэрию быть предельно аккуратными в этом вопросе. «Не надо давить на младший персонал во избежание впредь таких ситуаций», — сказал он.