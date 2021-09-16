Жанторо Сатыбалдиева вернули в колонию

Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева выписали из БНИЦТиО. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что бывшего главу кабмина прооперировали.

«Жанторо Сатыбалдиев обратился с грыжей поясничных позвонков. После операции лежал в отделении под конвоем. Его выписали и этапировали в колонию», — сообщили редакции.

В пресс-службе ГСИН подтвердили информацию о том, что экс-премьер-министра выписали. Однако о диагнозе Сатыбалдиева не сообщили.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения были выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьеры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также бывшие депутаты парламента Равшан Джеенбеков и Садыр Жапаров и другие. Позже ГСИН назвал это незаконным и потребовал от всех заключенных вернуться в места отбывания наказания. Через несколько дней Жанторо Сатыбалдиев сам пришел в исправительную колонию № 47.

Жанторо Сатыбалдиев отбывает наказание по обвинению по делу энергетиков.