На депутата парламента от фракции «Кыргызстан» поступила жалоба в милицию

На депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Урматбека Самаева и члена этой же фракции, но из городского кенеша Токмака поступила жалоба в милицию. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в МВД.

По их данным, нардеп Токмакского горкенеша Сулейман Лажаров написал заявление в УВД города, что его коллега и сопартиец Кубанычбек Кочкорбаев и представитель парламентской фракции «Кыргызстан» Урматбек Самаев напали на него, угрожали и требовали, чтобы он сдал мандат.

По факту УВД Токмака возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Лидер фракции «Кыргызстан» в Жогорку Кенеше Алмазбек Баатырбеков заявил, что ему об этом факте ничего неизвестно и он сомневается в том, что такой инцидент был. «Пусть заявление проверят на достоверность сотрудники правоохранительных органов», — сказал нардеп.

Отметим, Урматбек Самаев ранее баллотировался в мэры Токмака, но выборы проиграл.