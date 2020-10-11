Кворума не было, депутатам угрожали. Аида Касымалиева намерена подать в суд

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева заявляет об угрозах. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Аида Касымалиева вчера покинула внеочередное заседание парламента, которое проходило в госрезиденции «Ала-Арча». Она также сообщила, что ей угрожал коллега Урмат Самаев.

«Я ушла, чтобы выразить протест происходящему и не легитимизировать заседание, где происходило запугивание. Я написала руководителю аппарата ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет», — заявила вице-спикер.

Вчера не было кворума. 61 депутат должен быть живым и присутствовать, а потом только доверенности. Аида Касымалиева Она призвала аппарат ЖК опубликовать поименно, кто присутствовал на заседании.