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Власть

Кворума не было, депутатам угрожали. Аида Касымалиева намерена подать в суд

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева заявляет об угрозах. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Аида Касымалиева вчера покинула внеочередное заседание парламента, которое проходило в госрезиденции «Ала-Арча». Она также сообщила, что ей угрожал коллега Урмат Самаев.

«Я ушла, чтобы выразить протест происходящему и не легитимизировать заседание, где происходило запугивание. Я написала руководителю аппарата ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет», — заявила вице-спикер.

Вчера не было кворума. 61 депутат должен быть живым и присутствовать, а потом только доверенности.

Аида Касымалиева

Она призвала аппарат ЖК опубликовать поименно, кто присутствовал на заседании.

«Легитимность вчерашнего заседания будет оспариваться в суде. Мы должны вернуться в законное русло», — призвала Аида Касымалиева.
 
Вчера на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/168787/
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