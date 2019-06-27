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Власть

Депутат по прозвищу Чемпион стал заместителем главы комитета по правопорядку

Депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев, известный как Чемпион, стал заместителем главы комитета по правопорядку. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

За его кандидатуру проголосовали 86 депутатов.

Напомним, комитет возглавляет член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко, заместитель председателя — Искендер Матраимов, брат небезызвестного Раима-миллиона.

Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев сам приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался его коллега — депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.
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