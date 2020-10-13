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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Урмат Самаев прокомментировал угрозы вице-спикеру Аиде Касымалиевой

«Я никогда не писал угрожающих SMS Аиде Касымалиевой», — заявил сегодня журналистам депутат Урмат Самаев.

По его словам, до этого у него с вице-спикером были нормальные отношения.

«Среди депутатов я самый молодой. Нужны факты, я никому никаких сообщений не присылал, никому не угрожал. Зачем мне кого-то пугать? Я не состою в криминальных кругах. Мы с ней не разговаривали, даже рядом не сидел», — сказал Урмат Самаев.

На вопрос, имеют ли политорганизации моральное право идти на повторные выборы, депутат ответил, что это нормально.

«Почему партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» не должны вновь баллотироваться? Я являлся кандидатом от партии «Мекеним Кыргызстан». Их тоже выбирал народ. За мной 14,5 тысячи избирателей. Никто с улицы за меня эти голоса не набирал, до этого я тоже 12 тысяч голосов набрал», — сказал Урмат Самаев.

Отметим, ранее Аида Касымалиева заявляла, что некоторым нардепам и ей в том числе угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион.  

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169120/
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