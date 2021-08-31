Скоро в школу. Как адаптироваться детям и учителям

Приближается новый учебный год в Кыргызстане. Из-за пандемии коронавируса школьникам, особенно в Бишкеке, больше года пришлось заниматься удаленно. Поэтому многие с нетерпением ждут возобновления уроков в традиционном режиме. Как подготовиться к образовательному процессу детям и педагогам, 24.kg рассказали психологи Асель Суюмбаева и Анна Анастасиади.

— Как адаптировать детей после затянувшихся онлайн-уроков?

А.С.: — Большинство детей хотят живого общения. Это желание, к счастью, у них еще не атрофировалось. Да и родители тоже ждут открытия школ. Если до пандемии общение дома разбавлялось школой (новые впечатления, новые лица), то во время онлайн-уроков все были в «замкнутом» пространстве. Многие родители срывались, доходило до истерик, криков, скандалов. Дети не понимали — как это, только что меня дома отругали, а теперь будут учить?

Все устали. Поэтому сейчас все ждут, что дети в сентябре пойдут в школу.

Образованием должны заниматься учителя. Асель Суюмбаева

Специально готовить детей к этому, я считаю, не нужно. Но настрой родителей, взрослых, которые готовят дома подростков к школе, очень важен. Не стоит преподносить это следующим образом: «Нуу, началось!», «Опять эти собрания!»

А.А.: — Любые изменения — это стресс для организма. Возращение в школу после каникул и офлайн-обучения скажется на эмоциональном состоянии.

После дистанционного обучения в школах многие ученики могут быть растеряны, встревожены или чрезмерно активны. Анна Анастасиади

Поэтому задача учителя при адаптации к школе — поддержать детей, построив доверительные отношения с ними. Очень важно учителю проявить себя мудрым, опытным наставником и сфокусировать внимание на положительных эмоциях учеников, напомнить, что впереди их ждет не просто учеба, но и другие интересные дела: встречи с друзьями, школьные кружки, развлечения.

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Некоторые дети во время адаптации к школе будут выражать свою потребность в дополнительной поддержке. Это касается чувствительных, тревожных и медлительных ребят.

Преподавателю необходимо уделить им больше времени и помочь справиться с трудностями. Учителя и другие взрослые могут выполнить важную терапевтическую функцию и помочь учащимся преодолеть образовавшийся кризис, выслушав ученика и посочувствовав ему. Зрительный контакт, похвала и поддержка будут отличным бонусом для построения прочного контакта.

— Как педагог может помочь школьникам?

Ученикам нужно дать время на адаптацию — две-три недели. Анна Анастасиади

А.А.: — Не загружать домашней работой, делать акцент на визуальную, аудиальную, кинетическую часть. Это поможет активизировать внимание.

Чтобы восстановить и поддерживать чувство защищенности учащихся, необходимо ввести ряд правил и рутинных действий, которых они будут придерживаться. Это поможет создать ощущение порядка и спокойствия, в котором так нуждаются ученики.

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Проводить диагностику школьников и быть готовыми повторить с ними материал. Чтобы ребенок чувствовал, что к нему придут на помощь, даже если он отстал. Также следует не обесценивать период онлайн-обучения, больше внимания уделять общению, делать акцент на работу в группах, следить за психологическим состоянием учеников.

— Что делать, если ребенок не хочет учиться?

А.С.: — Учиться не заставишь. Остается только договариваться: «Я понимаю, что тебе скучно, но давай договоримся, что ты будешь, как положено, ходить на уроки, выглядеть как школьник...»

Свои требования нужно обозначать твердо и с уважением, чтобы ребенок не мог от этого отказаться.

Если требовать «с наездами», то получим совершенно другой эффект. Ребенка не заставишь что-то сделать, ругаться тоже бесполезно. Иначе он отдалится от вас, это повлечет клубок обоюдных обид. Нужно идти навстречу ребенку.

— Как мотивировать ребенка?

А.С.: — Это зависит от его интересов. Иногда бывает, что подросток до 9-го класса ничего не делал, а затем резко взялся за учебу. Оказалось, что у него появилась цель — поступить в вуз в другой стране. И ведь получилось!

Хотя очень часто у детей действительно нет мотивации, не проснулась еще. Тут многое зависит от родителей. Им важно показать какой-то пример, но без навязывания и сравнения.

«Вот тот мальчик/эта девочка молодец, а ты все сидишь». Это никак не способствует появлению мотивации. Мы, родители, во многом сами обрубаем крылья своим детям. Асель Суюмбаева

— Нужна ли адаптация самим педагогам?

А.А.: — Конечно же, и самим учителям необходимо пребывать в классном эмоциональном состоянии. Для этого необходимо соблюдать несколько правил.

Отводить больше времени на сон, заниматься легкими физическими упражнениями даже в классе. Окружать себя позитивными и легкими людьми, не забывать про хобби.

Есть несколько общих советов для преподавателей: делать самое важное в первую очередь, помнить о своем пике продуктивности, выполнять задачи по одной, следить за своими успехами, говорить о своих маленьких победах, сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.

Не поддаваться панике: никто не требует от вас идеальных решений прямо сейчас. Фокусируйтесь на себе и своих целях.

— Если снова придется вернуться к онлайн-урокам, какие есть плюсы и минусы дистанционного образования?

А.А.: — Плюсы — автоматизация рутинных процессов, экономия времени, возможность освоить новые технологии, которые могут взять на себя выполнение самой скучной части работы учителя. Например, составление статистики по классу. Умение пользоваться интерактивными обучающими платформами, электронными рабочими тетрадями и сервисами для видеоконференций повышает вашу ценность на рынке труда и дает возможность найти подработку в онлайн-школе. Но еще ценнее навыки организации своего времени, работы с учениками в дистанционном режиме, умение контролировать и мотивировать их на расстоянии.

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Еще один плюс — доступность учебных материалов в электронном формате. Многие библиотеки открыли свои виртуальные двери и разрешили пользоваться учебниками и пособиями бесплатно. Это облегчает жизнь и учителю, который не ограничен теми пособиями, которые имеются в школьной библиотеке, и родителям учеников, теперь необязательно покупать десятки дорогостоящих дополнительных пособий.

Конечно, есть и минусы дистанционного обучения. Никто не спорит: переключаться на новый стиль работы тревожно и утомительно. Особенно если нет единых инструкций, а разобраться во всем требуется быстро. Но на самом деле в цифровых образовательных инструментах нет ничего сложного.

Также всем, кто работает удаленно, знакома проблема отсутствия границы между рабочим и свободным временем.

Работая из дома, человек практически не может точно сказать, когда его рабочий день заканчивается. Поэтому люди нередко перерабатывают.

Да и членам семьи учителя, работающего удаленно, бывает непросто осознать, что он не просто «сидит весь день дома».

Можно найти возможности как в онлайн-, так и в офлайн-обучении. Дело в том, на чем вы фокусируетесь. Будете вы использовать эти возможности или нет, выбирать вам.