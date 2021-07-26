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Общество

Новый стандарт обучения. Каких уроков в школах станет больше?

Новый государственный образовательный стандарт школьного общего образования разработали в Кыргызстане. Ввести его планируют с 2022 года. С этого времени появятся предметы по выбору (с 5-го по 11-й классы), а также увеличатся часы по школьному компоненту с 1 до 16 часов в неделю. Подробнее о новом госстандарте 24.kg рассказал один из авторов документа, вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов.

— Согласно Закону КР «Об образовании», в Кыргызстане устанавливаются госстандарты для всех уровней образования. Их пересмотр и обновление производится не реже одного раза в пять лет. Стандарт школьного общего образования, которым мы сейчас пользуемся, принят в 2014 году. С тех пор в системе образования произошли большие перемены, которые должны быть отражены в новом документе.

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С учетом Указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» и изменений в сфере образования пересмотрены задачи. А именно включено создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося.

Акцент больше делается на создание условий для физического, психического и социального развития детей, формирование навыков будущего, так называемых гибких навыков — умения быстро учиться, самовыражаться, самореализовываться, адаптироваться к изменениям.

Также в задачи включены вопросы обеспечения равного и справедливого доступа к образованию всех детей, в том числе и на принципах инклюзии; создание безопасной и развивающей среды обучения; развитие цифровой и медиаинформационной грамотности и так далее.

Все задачи, которые отражены в госстандарте, будут реализовываться через предметные стандарты, учебно-методические комплексы.

Немаловажна роль учителя и методика преподавания предмета.

Например, если мы говорим, что необходимо формировать финансово-правовую культуру, то эти моменты будут отражены именно в предметном стандарте, в планах уроков, учебно-методических комплексах и непосредственно в методике преподавания самих учителей.

— Значит, учебники тоже будут пересмотрены?

— Так как один из основных документов изменяется раз в пять лет, то и жизнью учебника принято считать пять лет.

Если меняются требования к содержанию образования, то должно меняться и содержание учебников.

Последние учебники для 5-6-х классов изданы в 2016 году. Поэтому их содержание должно пересматриваться.

При этом значительного влияния на бюджет не будет. При Минобразования уже несколько лет функционирует учреждение «Жаны китеп», которое выдает учебники в аренду. Основная его функция — самоокупаемость затрат на книги. Сколько каждая школа сдает денег за аренду, столько и получит на новые учебники.

— Согласно проекту нового госстандарта, увеличиваются часы по школьному компоненту. Что это такое?

— Школьный компонент используется для преподавания учебных предметов, отраженных в направленности общеобразовательной организации.

Проект госстандарта дает школам автономию при выборе предмета, который будет углубленно изучаться. Это могут быть любые предметы. Школы сами выбирают их согласно своему профилю, направлению.

— Вводятся также предметы по выбору. Как это будет работать?

— Предметы по выбору были и раньше. Общеобразовательная организация выбирает их согласно своему профилю и потребностям/возможностям учащихся и их родителей. Каждая школа в начале года проводит небольшой опрос, в каком направлении необходимо развивать дополнительное образование, какие допуроки брать для углубленного изучения. Допустим, выбирают робототехнику, углубленное изучение информатики или предметы гуманитарного цикла.

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— Некоторые родители первый раз слышат о предметах по выбору.

— В школах это действует уже давно. Но там ориентируются на возможности — свои и родителей. Чтобы робототехнику, к примеру, изучать, нужны дополнительные вложения родителей. Где-то, возможно, специалистов нет.

— Весной Артем Новиков, будучи вице-премьер-министром, признал школьную программу неэффективной и перегруженной. Как она изменится с введением нового госстандарта?

— Реализация будет через предметные стандарты, поэтому содержание конкретных предметов тоже будет пересматриваться. Много говорят о перегруженности — темами, заданиями. Эти моменты будут обсуждаться с учителями-практиками. Может, некоторые темы будут интегрироваться, предусматриваться больше времени на проектную, совместную работу школьников.

Перегруженность не означает, что мы обязательно должны сократить количество часов. Будет больше возможностей для индивидуальной и групповой работы.

Уланбек Мамбетакунов

Это все позволит, на мой взгляд, улучшить качество образования.

— Ранее сокращали часы по математике и естественнонаучным предметам. А потом давалось поручение увеличить часы по базовым предметам, в том числе естественно-математического цикла. Учли это требование?

— Подготовлено более десяти вариантов базисных учебных планов (БУП). Кто-то из разработчиков давал сокращенное количество часов, кто-то — увеличенное.

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В Минобразования есть рабочая группа по пересмотру содержания госстандарта и БУП. Только после широкого обсуждения можно будет сказать, будут ли увеличены часы на естественно-математическое направление или гуманитарное. Но увеличение часов на школьный компонент уже дает школам возможность самим решить, на какие предметы отвести больше часов. В целом могу сказать, что мы будем больше акцентировать внимание на естественно-математической подготовке учащихся.

Кстати, в этом учебном году увеличены часы на изучение предмета «Биология» в седьмом классе. По возможности министерство ищет возможность увеличения часов по естественно-научной образовательной области.

— Согласно расчетам, на новый стандарт необходимо около 1 миллиарда сомов. Проблем с финансированием не возникнет с учетом сложной экономической ситуации?

— Эти средства действительно понадобятся. Мы разослали проект постановления по министерствам и ведомствам на согласование. Минфин пока не дал своего заключения.

Без вложений какие-либо изменения в системе образования трудно проводить. Любое новшество требует финансирования.

Уланбек Мамбетакунов

Хотелось бы попросить общественность внимательно изучить этот проект и по возможности дать свои рекомендации. Ведь это документ мы будем использовать в школьном образовании ближайшие пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202056/
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