Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт школьного образования

Новый государственный стандарт школьного образования предлагают утвердить в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство образования и науки.

Как отмечается в справке-обосновании, законодательством страны предусмотрено обновление госстандарта не реже одного раза в пять лет. Действующий принят в июле 2014 года.

«За этот период изменились требования к системе образования, которые необходимо отразить в документе. В связи с этим в госстандарт внесено более 50 процентов изменений. Например, обновлены задачи образования, в частности включены и создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования, самопознания и саморазвития личности, а также обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей», — отметили в ведомстве.

По мнению чиновников, проект государственного образовательного стандарта заложит основу реформам образования и поможет внедрению вопросов интеграции и развитию образования.