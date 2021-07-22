08:58
USD 84.70
EUR 99.77
RUB 1.14
Общество

Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт школьного образования

Новый государственный стандарт школьного образования предлагают утвердить в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство образования и науки.

Как отмечается в справке-обосновании, законодательством страны предусмотрено обновление госстандарта не реже одного раза в пять лет. Действующий принят в июле 2014 года.

«За этот период изменились требования к системе образования, которые необходимо отразить в документе. В связи с этим в госстандарт внесено более 50 процентов изменений. Например, обновлены задачи образования, в частности включены и создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования, самопознания и саморазвития личности, а также обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей», — отметили в ведомстве.

По мнению чиновников, проект государственного образовательного стандарта заложит основу реформам образования и поможет внедрению вопросов интеграции и развитию образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201687/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд «Аль-Мактум» построит современный образовательный комплекс в Кыргызстане
Ввести профориентационное тестирование в школах предложила депутат
Центры инновации. Во что могут превратиться университеты Кыргызстана
Этика, эстетика. Какие предметы еще внедрят в школах, рассказали Садыру Жапарову
Конец учебного года в режиме онлайн: близимся к образовательной катастрофе
В Кыргызстане будет один закон об образовании и науке вместо шести существующих
Зампред кабмина Жылдыз Бакашова рассказала о гендерных стереотипах в науке
Кыргызстан станет крупнейшим экспортером образования в ЦА, обещают власти
В Кыргызстане обсуждают проект Госстандарта школьного общего образования
Полный провал в образовании. Депутат обозначила причину деградации общества
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
22 июля, четверг
08:42
Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт школьного образования Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт...
08:28
Как встать на консульский учет. МИД вносит поправки в соответствующее положение
08:10
Флаг сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады понесет Каныкей Кубанычбекова
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 июля, среда
23:50
Ученые разработали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов
23:23
В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килограммов
23:02
Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
22:52
За антисанитарию вокруг домов и офисов оштрафованы бишкекчане
22:25
Сотрудников Лебединовского айыл окмоту просят обязательно получить вакцину