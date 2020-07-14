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Общество

Почти 55 миллионов сомов собрано в Кыргызстане за аренду учебников

С 2018 года за аренду школьных учебников собрано 54 миллиона 450 тысяч 639 сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, средства планируют направить на тиражирование новых учебников в 2022 году.

«Например, в настоящее время планируется издание учебников информатики для 7-9-х классов для сдачи в аренду, а на собранные от них средства через пять лет будут издаваться новые», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что продолжается работа над внедрением новой автоматизированной системы управления.

«Система позволит значительно увеличить скорость обратной связи с библиотекарями, получать актуальные данные по состоянию и количеству учебников во всех школах КР», — дополнили чиновники.

Однако для эффективной работы АИС необходимо укомплектовать техникой каждого библиотекаря. Благодаря донорской поддержке проводится приобретение техники.

«Планируется приобрести 2 тысячи 138 комплектов, состоящих из стационарных компьютеров, сканеров по QR-коду и многофункциональных устройств (печать, копирование и сканирование)», — подчеркнули в Минобразования.

Напомним, что правительство Кыргызстана 24 июля 2018 года приняло постановление о создании учреждения «Жаны китеп» Министерства образования и науки. Денежные средства, поступившие от аренды учебников, аккумулируются на закрытом счете фонда и используются исключительно на их обновление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159304/
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