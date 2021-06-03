Этика, эстетика. Какие предметы еще внедрят в школах, рассказали Садыру Жапарову

Садыр Жапаров принял министра образования и науки Болотбека Купешева, сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены вопросы научного кадрового потенциала, цифровизации системы образования, инвентаризации законодательства в сфере образования и науки, а также текущее состояние и перспективы развития данного сектора.

Глава государства подчеркнул значимость раннего развития и дошкольного образования, которые являются важными этапами в становлении ребенка как личности. Он добавил, что активное развитие детей в первые годы жизни станет хорошей основой для их формирования, залогом успешной учебы в школе, дальнейшего профессионального образования и работы.

В этой связи Садыр Жапаров отметил необходимость определить приоритеты, эффективные организационно-педагогические условия, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию и реализации Концепции развития образования в КР до 2030 года.

Учитывая поступающие жалобы от родителей, он отметил необходимость совершенствования системы электронной очереди в школах, сделав процесс оформления максимально эффективным и прозрачным, особенно в Бишкеке.

«Крайне важно повысить уровень системы образования в целом и доверие населения к ней. Необходимо также внедрение предметов по духовно-нравственному развитию, которые помогут раскрыть принципы и пути воспитания высоконравственной личности путем формирования у нее основных ценностей, духовных ориентиров и убеждений», — подчеркнул президент.

Болотбек Купешев проинформировал о том, что в рамках реализации требований Указа «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания школьников и молодежи будут пересмотрены образовательные стандарты и внедрены предметы этики, эстетики, физической культуры и воспитания дошкольников, школьников и студентов с учетом современных требований.

Кроме того, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разрабатывает проект «Школьная лига» по развитию спорта, где определены такие приоритетные виды спорта, как футбол, баскетбол и волейбол. Одной из важных задач перед Министерством образования и науки стоит качественное преобразование вузов страны.

Болотбек Купешев также рассказал, на какой стадии находится реализация проекта строительства русскоязычных школ при содействии Российской Федерации.

Так, определено девять населенных пунктов с земельными участками для их строительства. На первом этапе решено начать строительство трех школ: в Оше, Караколе и Сокулукском районе Чуйской области.

Далее строительство будет вестись в Баткене, Манасском районе Таласской области, Нарыне, Джалал-Абаде, Узгенском районе Ошской области и в одном из жилых массивов Бишкека.