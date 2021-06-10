Садыр Жапаров в Турции рассказал, что делать для духовно-нравственного развития

Президент Садыр Жапаров и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закрытия IV международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, который проходил в городе Анкаре.

После прибытия на мероприятие глав государств прозвучали гимны Кыргызстана и Турции.

«Появление Чингиза Айтматова на литературной арене поразило миллионы читателей на пяти континентах. Рождение из кыргызского народа талантливого писателя, поднявшего престиж всего тюркоязычного мира, стало неожиданностью. Он совершил беспрецедентный скачок в истории республик Средней Азии в ХХ веке», — сказал Садыр Жапаров.

Он рассказал об истории форума, начало которого положил в 1986 году сам Чингиз Айтматов, впервые организовав неформальную встречу мировых интеллектуалов для обсуждения будущих глобальных проблем человечества и обмена мнениями по ним на берегу озера Иссык-Куль.

Президент подчеркнул, что жизнь Чингиза Айтматова, его литературное наследие, мудрые слова и мысли, которые он выразил через свои произведения, являются духовной сокровищницей, требующей глубокого изучения.

Садыр Жапаров отметил, что после официального вступления в должность он подписал свой первый указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Он рассказал об основных целях указа: наряду с высокими моральными стандартами, национальными традициями, традиционными семейными и социальными ценностями воспитание граждан через общечеловеческие ценности, отражающие уникальность и единство культур всех народов.

«Поэтому, как заявил Айтматов, человеческие ценности превалируют над определенными этническими и национальными интересами, а творческая сила рационального человека открывает путь к миру.

При этом доминирует роль национальной культуры в развитии человеческой цивилизации. Без того же языка и той же культуры мир был бы другим. Сохранение разнообразия требует многогранных и согласованных действий», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров отметил, что Всемирные игры кочевников стали платформой для распространения традиций во вселенной. По его словам, игры — попытка сохранить важную часть культурного наследия кочевой цивилизации.

После завершения выступлений организаторы торжественно вручили президентам итоговый документ форума.