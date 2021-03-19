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Власть

Нужен высокий стандарт. Артем Новиков признал школьную программу неэффективной

Новая школьная учебная программа должна сформировать высокий стандарт образования. Об этом первый вице-премьер-министр Артем Новиков сказал в ходе расширенного заседания по вопросам школьного и внешкольного образования, школьной медицины и школьного спорта, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, на мероприятии Кыргызская академия образования презентовала проект нового школьного стандарта.

Первый вице-премьер отметил, что за годы независимости система образования подвергалась реформированию несколько раз, но, несмотря на это, остается несовершенной.

Низкая успеваемость учащихся зачастую связана с перегруженностью учебной программы вследствие постоянного сокращения учебных часов, например, по математике с 1-го по 11-й класс количество часов уменьшилось с 57 до 52 в неделю, а по естественно-научным предметам — с 51 до 46 часов.

Артем Новиков

Он сказал, что Министерству образования поручено пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения количества часов по базовым предметам, в том числе естественного математического цикла. «Установки Министерства экономики и финансов не должны служить основанием для подготовки учебных планов. Давайте сделаем качественный стандарт школьного образования и нормальную учебную программу с 1-го по 11-й класс и после этого будем защищать ее в Министерстве экономики и финансов», — заметил чиновник.

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Артем Новиков также подчеркнул, что по республике функционирует всего около 70 внешкольных образовательных организаций, которые не могут удовлетворить потребности детей в дополнительном образовании. По его мнению, необходимо формировать единую образовательную систему взаимодействия между школьной программой и дополнительным образованием детей во внеурочное время. Школы также должны увеличивать количество кружков и секций для занятий детей.

Касаясь вопросов аттестации директоров школ, первый вице-премьер-министр пояснил, что это необходимый процесс.

«Вместе с тем аттестация не должна превратиться в инструмент увольнения неугодных директоров. Она должна быть связана с аккредитацией школ. Конечной целью аттестации должно быть улучшение качества образования наших детей, так как образованные дети — это золотой фонд нашего народа. Мы должны приложить все усилия, чтобы восстановить полный цикл работы и воспитания детей в школах, начиная со школьной программы, внешкольного образования, школьной медицины и школьного спорта. В течение одного-двух лет эту работу необходимо завершить, а часть компонентов запустить уже с 1 сентября 2021 года», — рассказал он.

По итогам заседания Министерству образования и науки поручено:

— в месячный срок создать рабочую группу с участием директоров школ и педагогического состава и подготовить дорожную карту по пересмотру проекта государственного образовательного стандарта школьного образования;

— пересмотреть и подготовить проект базисного учебного плана с 1-го по 11-й класс с учетом предложений по исключению сокращения учебных часов, увеличению часов по базовым предметам, в том числе естественно-математического цикла;

— в месячный срок провести инвентаризацию нормативно-правовой базы внешкольных организаций детей, разработать типовое положение о внешкольной организации и типовую программу кружков и студий с учетом предложений по обеспечению преемственности школьного и внешкольного образования;

— внести предложения по увеличению и улучшению деятельности и материально-технической базы внешкольных организаций и разработать программу факультативных занятий, включенных в нагрузку учителей;

— провести полную инвентаризацию пустующих зданий и помещений для возможного размещения кружковых студий в регионах;

— с 1 сентября 2021 года запустить проект по развитию школьного спорта «Школьная лига» и проект по школьной медицине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187046/
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