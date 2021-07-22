Около 950 миллионов сомов потребуется на новый госстандарт школьного образования

Введение нового государственного стандарта школьного общего образования намечается на 1 сентября 2022 года. Дополнительные ассигнования составят 947 миллионов 544,7 тысячи сомов. Об этом говорится в расчетах Минобразования.

Согласно стандарту, вводятся предметы по выбору (с 5-го по 11-й классы — всего 16 часов в неделю), а также увеличиваются часы по школьному компоненту с 1 часа до 16 часов в неделю (дополнительно — 15 часов в неделю).

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«Таким образом, согласно новому госстандарту, недельная нагрузка в общеобразовательных организациях увеличивается на 31 час в неделю, в том числе в 1-м классе на один час, во 2-м и 3-м классах — на два часа, в 4-м — 9-м классах — на три часа и 10-11 классах на четыре часа», — говорится в документе.

Расчеты дополнительных ассигнований провели, исходя из того, что на начало 2020/21 учебного года в государственных и муниципальных школах было 48 тысяч 757 классов.