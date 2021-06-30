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Власть

Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, вопросах безопасности. Президент особо отметил, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для взаимодействия во всех сферах.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, военно-техническое сотрудничество занимает особое место в системе кыргызско-турецких отношений. Учитывая нестабильную ситуацию в регионе и растущие угрозы, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, оно является актуальным и своевременным.

Президент выразил готовность к дальнейшему развитию и расширению совместного сотрудничества в интересах мира и стабильности в обеих странах и в регионе в целом.

В свою очередь министр национальной обороны Хулуси Акар передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции отметил важность сегодняшнего визита в рамках реализации договоренностей по итогам 5-го заседания Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией.

Он подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова оперативно решать все имеющиеся вопросы и находится в постоянном контакте с Министерством обороны Кыргызской Республики. Хулуси Акар добавил, что в рамках военного сотрудничества также важен вопрос обучения и подготовки военных специалистов. Министр национальной обороны Турции выразил готовность к продолжению плодотворного взаимодействия с кыргызской стороной и оказанию содействия в этом направлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199417/
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