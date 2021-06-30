Третья волна COVID-19. Заболеваемость в июне побила антирекорд «черного июля»

Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.

За время первой и второй волны коронавируса максимальное число заразившихся за сутки фиксировали 17 июля 2020 года — 1 тысячу 682 человека. В тот день Минздрав, наконец, признал, что случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19, и цифры официальной статистики сразу выросли как минимум вдвое.

Но 30 июня в республике выявили 1 тысячу 965 случаев коронавируса.

Кроме того, именно сегодня число погибших от коронавируса, по официальным данным, достигло 2 тысяч человек. С начала месяца после заражения COVID-19 скончались 192 человека.

Напомним, эксперты еще в середине июня предупреждали о возможном резком росте числа заболевших. Сегодня реализуется худший их сценарий.