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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В Бишкеке развернули дневные стационары

В Бишкеке разворачивают дневные стационары для больных коронавирусом:

  • Первомайский район — школа № 83 (улица Лумумбы, 10);
  • Ленинский район — школа № 95 (микрорайон «Верхний Джал», 45);
  • Свердловский район — школа № 94 (жилмассив «Дордой», 487/4);
  • Октябрьский район — центр «Сейтек» (улица Абдымомунова, 197).

Стационары обеспечены кислородными концентраторами и всем необходимым для оказания своевременной квалифицированной помощи.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такой показатель был во время первой волны — «черного июля» прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198265/
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