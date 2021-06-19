Третья волна COVID-19. В Бишкеке развернули дневные стационары

В Бишкеке разворачивают дневные стационары для больных коронавирусом:

Первомайский район — школа № 83 (улица Лумумбы, 10);

Ленинский район — школа № 95 (микрорайон «Верхний Джал», 45);

Свердловский район — школа № 94 (жилмассив «Дордой», 487/4);

Октябрьский район — центр «Сейтек» (улица Абдымомунова, 197).

Стационары обеспечены кислородными концентраторами и всем необходимым для оказания своевременной квалифицированной помощи.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такой показатель был во время первой волны — «черного июля» прошлого года.