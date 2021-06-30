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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз вакцины Sinopharm

Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, их доставят в страну специальным чартерным рейсом в ближайшие дни. Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных ранее властями КНР на безвозмездной основе.

Напомним, в мае 2021 года КНР выделила на безвозмездной основе Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже — 28 июня. Ранее, 26 июня поставки вакцины заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь. Она просила оказать содействие. 

В кабмине добавили, что поставка вакцин позволит ускорить темпы вакцинации жителей страны и снизить уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

 «Председатель кабинета министров Улукбек Марипов держит под личным контролем вопрос доставки вакцин в республику и процесс вакцинации населения», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199453/
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