Глава Минздрава КР заболел COVID-19. Пьет аконит

У главы Минздрава КР выявлен COVID-19. Об этом 24.kg сообщил сам министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, результат ПЦР-теста оказался положительным. «Я аконит пью третий день, уже легче. Вчера было плохо. Сегодня уже могу разговаривать. Работаю на удаленке», — сказал чиновник.

Накануне на внеочередном заседании кабинета министров работу Минздрава по обеспечению населения вакцинами от коронавирусной инфекции признали неудовлетворительной. Министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву объявлены замечания.

Напомним, президент Садыр Жапаров предлагал лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Позже он в прямом эфире выпил настойку. Недавно министр сообщил о завершении клинических испытаний на 400 пациентах. Минздрав ждет внешние отзывы.